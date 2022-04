Con Fattoria Fibbiano alla ricerca dei vini storici della Toscana e di nuove emozioni sull’Etna

Fattoria Fibbiano, ovvero la proprietà a Terricciola (Pisa) della famiglia Cantoni. Famiglia con origini lombarde solide tanto da riscoprire un legame diretto ed enologico con San Colombano. Un religioso del nord Europa cui la storia del vino italiano deve un bel po’. Il legame si estrinseca con il Colombana. Un Igt Toscana Verdea Bianca vitigno Colombana in purezza. Vitigno frutto dei transiti di San Colombano molti secoli fa tra la Lombardia e la Toscana sulla rotta delle abbazie, e riscoperto e rilanciato dai Cantoni, presenti nella millenaria Fattoria Fibbiano dal 1997.

La filosofia.

Ma è sui Real Tuscan Wine – come ricorda Matteo Cantoni – che la Fattoria Fibbiano (un centinaio di ettari nel complesso) ha costruito la sua strategia che d’ora in avanti abbraccerà anche l’Etna. Un luogo magico che dona ai vini un’aura particolare, per non dire unica. Grazie all’intesa con una famiglia locale specializzata nella produzione di uva, la famiglia Cantoni si dedicherà d’ora in avanti anche a Nerello cappuccio, mascalese e Carricante che sono i principi delle vigne sulle falde del vulcano. Siamo esattamente a Passopisciaro. Dove i Cantoni stanno anche valutando un investimento diretto in una tenuta.

La produzione.

In Toscana, i Cantoni hanno puntato su una produzione limitata e di alta qualità. L’80% va all’export in 5 continenti. La produzione è frutto di un intenso lavoro di raccordo scientifico. Oltre che di elaborazione in vigna e in cantina. “Abbiamo sempre creduto che per esaltare un territorio fosse necessario farlo con vigneti autoctoni. Tutto nasce dal recupero fatto in azienda dei vitigni. Con i quali produciamo i rossi da invecchiamento come Sangiovese, Canaiolo, Ciliegiolo, Colorino e di quelli come Colombana e Vermentino con i quali produciamo vini bianchi” dice Cantoni. Tutto frutto di un lavoro con centri di ricerca universitari specializzati in enologia. E così la Fattoria Fibbiano ha rilanciato anche il San Forte, una varietà di Sangiovese, e sta lavorando su Brunellone, Sangiovese Polveroso e sulle potenzialità del Trebbiano. Nel frattempo come detto si sono aggiunte le varietà della Sicilia orientale.

Fattoria Fibbiano è poi anche un agriturismo. Dedicato alla cultura del vino e delle numerose esperienze toscane. Dai corsi di cucina alla vendemmia, ai corsi di lingua italiana.