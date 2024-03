A Roma inizia FareTurismo, colloqui per 500 posti

FareTurismo prenderà il via – come si legge in una nota – la mattina di mercoledì 20 marzo alle ore 09.30 con la Conferenza di apertura, coordinata da Ugo Picarelli Fondatore e Direttore FareTurismo e con i saluti di Padre Pedro Barrajón LC Rettore Università Europea di Roma, Gianluca Casagrande Vice Coordinatore Corso di Laurea in Turismo e Valorizzazione del Territorio Università Europea di Roma, Alessandro Onorato Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Roma Capitale, Mariano Angelucci Presidente Commissione Bilancio, Patrimonio, PNRR e Progetti europei, Rapporti con gli Enti Locali Città metropolitana di Roma Capitale, Edy Palazzi Vice Presidente Commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo Consiglio Regionale del Lazio. Interverranno Giuseppe Roscioli Vice Presidente Federalberghi, Vittorio Messina Presidente Assoturismo Confesercenti, Maria Carmela Colaiacovo Presidente Confindustria Alberghi.

ITS Turismo Academy Roma presenterà alle ore 12 il laboratorio “Roma Caput Mundi” sviluppato da Carraro Lab, basato su tecnologie di Realtà Virtuale e di Intelligenza Artificiale, che permettono di progettare esperienze turistiche innovative nella città eterna.

Il laboratorio di Time Travel si inserisce in una gamma di attività laboratoriali e di tecnologie avanzate di cui si è dotata la Fondazione ITS Turismo Academy Roma, sviluppando una nuova offerta formativa che porterà gli studenti nel futuro della trasformazione digitale delle professioni del turismo. Grazie alla disponibilità di una ricostruzione di Roma Imperiale, gli studenti sviluppano proposte per la Meta Destinazione “Roma Caput Mundi”, un nuovo prodotto turistico omogeneo phygital (fisico e digitale) su scala urbana, comprese le componenti di marketing, experience e business model.

Roma viene immaginata come la prima capitale in cui i turisti possono viaggiare nel tempo, percorrendo contemporaneamente le vie della città attuale e al tempo stesso vedendosi immersi nella versione del mondo antico ricostruita in 3D.

Con l’arrivo della stagione estiva, il turismo ritorna a dominare la scena in Italia, grazie alle numerose località e bellezze naturali, che attirano visitatori dal mondo.

La pandemia aveva sottratto nel 2022 ben 300mila lavoratori al turismo, in quanto il lungo periodo di chiusura aveva determinato l’esodo verso altri settori o il ricorso a sussidi statali; in aggiunta, la precarietà maggiore nel turismo (41%) rispetto al mondo del lavoro in generale (22%) e la cospicua quota di impieghi stagionali (14% contro il 2%) hanno sempre richiesto “normalità” e qualità del lavoro sia attraverso il costante aggiornamento professionale per gli occupati che la certificazione delle competenze per i neo addetti. Inoltre, hanno complicato il quadro le retribuzioni poco interessanti, ma soprattutto il disinteresse da parte del mondo giovanile ad accettare sacrifici nei fine settimana e buste paga affatto competitive rispetto a quelle dei coetanei inseriti in altre attività professionali.

Con il “Bonus Estate 2023” lo scorso anno il Governo cercò di far fronte alla carenza di personale e garantire stabilità occupazionale, riconoscendo un bonus pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario.

FareTurismo in questo momento storico rappresenta una preziosa opportunità per i giovani che progettano il proprio futuro professionale in questo straordinario mondo e per gli addetti ai lavori che desiderano aggiornarsi e confrontarsi secondo il seguente programma:

– orientamento sulla formazione post diploma e post laurea e presentazione delle figure professionali: al mattino sarà presentata l’offerta formativa accademica e dell’Istruzione Tecnica Superiore ITS e i profili a cura dei manager di EHMA e Federalberghi Roma (hotellerie), delle Associazioni di SOLIDUS (ricevimento, cucina, sala, bar, piani, servizi), di Blastness (revenue e marketing);

– colloqui di orientamento universitario (a cura degli psicologi di UEROrienta) e al lavoro;

– seminari di aggiornamento a cura delle Organizzazioni di Categoria e delle Associazioni Professionali;

– incontri dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Turismo (SISTUR) e dei Dirigenti Scolastici degli Istituti alberghieri (RENAIA).

2.000 colloqui di selezione per 500 profili ricercati con opportunità di assunzione o stage da parte delle 46 aziende (catene alberghiere, hotel, tour operator, terme, agenzie per il lavoro), che effettueranno giovedì 21 dalle ore 14 alle 18 e venerdì 22 marzo dalle ore 10 alle 14 e dalle 15 alle 18 (prenotabili dal sito fareturismo.it):

Accoglienza/Front desk: Capo ricevimento, Receptionist, Guest relation, Concierge, Portiere di notte, Hospitality Operator;

Aree: Acquisti, Booking e Sales, Revenue Management, Amministrazione, Comunicazione, Marketing, Risorse Umane, Congress & Event;

Bar: Bar Manager e Assistente, Bartender, Barman/Barlady, Commis di bar;

Camere: Housekeeping Manager e Assistente, Maggiordomo, Cameriere ai piani;

Cucina: Executive chef, Aiuto cuoco, Capo partita, Commis di cucina, Pasticciere, Lavapiatti, Macellaio, Pizzaiolo, Fornaio, Garzone di cucina;

Sala Ristorante/Colazioni: Banqueting Manager, Breakfast and Room Service Manager, F&B Manager, Restaurant Manager, Maitre, Sommelier, Chef de rang, Commis sala, Runner, Room service, Addetto alle Colazioni;

Servizi operativi: Facchino, Fotografo di bordo, Manutentore, Carpentiere, Marinaio, Hostess/Steward, Ufficiale di macchina, Ufficiale di navigazione, Security Agent, Mozzo, Operaio specializzato, Operatore Pluriservizi, Idraulico di bordo (Ottonaio), Elettricista di bordo, Assistente Bagnanti, Addetti ai negozi di bordo;

SPA: SPA Assistant/Direttore Tecnico Estetica, SPA Manager, SPA Receptionist, SPA Therapist, Massaggiatori, Estetiste e Fisioterapisti.

Le figure sono ricercate in tutta Italia: Bologna, Firenze, Genova, Grosseto, Lecco, Milano, Napoli, Padova, Parma, Perugia, Ravenna, Rimini, Roma, Siena, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Vicenza. E ancora: Amalfi (Salerno), Arzachena (Sassari), Assisi (Perugia), Casole D’Elsa (Siena), Castel Gandolfo (Roma), Fiesole (Firenze), Fiumicino (Roma), Lido di Ostia (Roma), Martina Franca (Taranto), Pizzo (Vibo Valentia), Pomezia (Roma), Portofino (Genova), Pozza di Fassa (Trento), Saronno (Varese), Vittorio Veneto (Treviso) e altre località in Abruzzo, Puglia, Sardegna, Sicilia e a bordo delle navi da crociera.

LE 46 AZIENDE TURISTICHE (TRA CUI CATENE ALBERGHIERE, HOTEL, TOUR OPERATOR, TERME, AGENZIE PER IL LAVORO, SOCIETÀ DI CONSULENZA) CHE EFFETTUERANNO I COLLOQUI: AG Group, Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel, Belmond, Blastness, Bluserena, Bulgari Hotel Roma, Buone Vacanze, Cardo Roma, Costa Crociere, E-Work, FH55 Hotels, Fly Decò Hotel, Four Seasons Firenze, Gi Horeca, Grand Hotel Plaza Roma, Grimaldi Lines, Hilton Rome Airport/Hilton Garden Inn Rome Airport/Hilton Rome Eur La Lama, Hotel Castel Vecchio, Hotel Eden Roma, Hotel Pineta Palace & Congress Centre, Hotel Pitrizza, Italcamel, LDC Hotels, Mama Shelter, Melià Hotels International, NH Hotels, Omnia Hotels, Pacini Group, Palazzo Fiuggi, Palazzo Velabro, Planetaria Hotels (Leon’s Place e Hotel Pulitzer, Roma), Randstad, Rocco Forte Hotels, Rome Cavalieri Waldorf Astoria, Sheraton Parco De’ Medici Rome Hotel, Sofitel Roma Villa Borghese, Starhotels, Terme di Saturnia, The Hospitality Experience, The Rome Edition Hotel, The St Regis Rome, The Westin Excelsior Rome, Tui Magic Life Calabria, Villa San Martino, Voihotels, W Rome.

IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO PRESENTERÀ LA RIFORMA DELL’ISTRUZIONE TECNICO-PROFESSIONALE CON L’INTRODUZIONE DEL NUOVO MODELLO 4+2. La Direzione Generale per gli ordinamenti, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e Unioncamere mercoledì 20 marzo ore 15 saranno presenti nella Conferenza “Un patto con il mondo del lavoro per rinnovare i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento negli Istituti Alberghieri e Tecnici per il Turismo e per incrementare l’offerta degli ITS” con Gianluca Lombardo Dirigente Ufficio IV Ordinamenti dei percorsi dell’istruzione tecnica, dell’istruzione professionale, dell’istruzione tecnica superiore e della stessa DG per gli ordinamenti, Claudio Gagliardi Vice Segretario Generale Unioncamere. Porteranno il loro contributo anche Francesco Felici Direttore Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo Ministero del Turismo, Alessandro Mele Coordinatore Rete Fondazioni ITS Turismo e Segretario Generale ITS Iath Cernobbio, Luigi Valentini Presidente Re.Na.I.A. Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri, Barbara Casillo Direttore Generale Confindustria Alberghi, Alessandro D’Andrea Consigliere Nazionale “SOLIDUS – I professionisti dell’ospitalità italiana” e Presidente Onorario ADA Associazione Direttori Albergo. Presenteranno le case histories: Gualtiero Carraro CEO CarraroLAB, Luciana Michisanti Responsabile Turismo Scolastico e Percorsi Formativi Grimaldi Lines, Oscar Pasquali CEO Fondazione Generation Italy del “Programma Giovani e Lavoro” di Intesa Sanpaolo.

Il FORUM dei Responsabili delle Risorse Umane giovedì 21 marzo alle ore 10 si confronterà su come si è sviluppato nel nostro millennio il mercato del lavoro nel turismo, sulla difficoltà nel reperire manodopera qualificata, sulle opportunità che possono offrire i lavoratori extraeuropei, sulla considerazione negativa causata da salari non remunerativi, sull’opportunità di usufruire del nuovo decreto sui flussi migratori, sulla riduzione del cuneo fiscale e sulle politiche di detassazione e/o decontribuzione sulle maggiorazioni per il lavoro festivo e notturno e sull’allungamento dei contratti stagionali, sulla digitalizzazione dei processi e dei servizi nel nuovo mercato del lavoro.

Infatti, il lavoro nel Turismo è per il 70% irregolare, per il 60% a tempo parziale, per il 55% a chiamata, per il 40% precario e per il 20% stagionale; le retribuzioni sono notevolmente inferiori rispetto alla media degli altri settori economici e produttivi: l’80% dei lavoratori è inquadrato ai livelli più bassi dei Contratti Nazionali di Lavoro di Settore.

Inoltre, la formazione scolastica di Istituti alberghieri e Tecnici necessita di competenze e di motivazioni di alto profilo; invece, i laureati sono sovra qualificati, cioè hanno un livello di istruzione che il mercato del lavoro di fatto non valorizza.

Infine, su 19 Contratti Nazionali di Settore scaduti da anni la metà riguarda il turismo e il suo indotto, aspetto alquanto delicato per le politiche di lavoro del settore e circostanza che non gli dà credibilità oltre che fiducia in quanti desiderano investire il proprio futuro professionale.

Il sistema nazionale del lavoro di un Paese, che vuole davvero competere soprattutto nel turismo, deve mettere al centro il lavoro stesso come mezzo di sostentamento, ma soprattutto come fonte di gratificazione personale. Parteciperanno: Tommaso Tanzilli Presidente EBTL Ente Bilaterale Turismo del Lazio, Nicola Vladimiro Ciccarelli Presidente FONTUR Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa del Turismo, Angelo Candido Responsabile Servizio Sindacale Federalberghi, Alberto Adesso Division Manager Gi Group per l’Horeca, Laura Onestinghel Specialty Manager Hospitality&Food Randstad Italia, Cristina Palmieri Area Coordinator e-work, Elena Andreone Industrial Relations, Payroll and Safety&Prevention Director Italy – HR Department NH Hotels, Stefano Conti Direttore Risorse Umane e Organizzazione Trenitalia, Giuseppe Di Cesare Responsabile Risorse Umane Terme Italia, Michela Giustini Director Employer Branding Costa Crociere, Gabriele Querelante Direttore Risorse Umane e Organizzazione Cisalpina Tours,

Martina Rosato Dirigente Ufficio III Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica Ministero del Turismo, Alessandro Gaetani Dirigente Divisione I Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il FORUM degli Osservatori Turistici giovedì 21 marzo alle ore 15 si svolgerà in considerazione dell’imminente operatività dell’OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO (ONT) incardinato per la prima volta presso il MINISTERO DEL TURISMO (il Forum ebbe luogo già nell’ambito della 6ª edizione di FareTurismo nel 2009).

Nell’attuale mercato competitivo l’Italia non può permettersi di non poter contare su un ONT, che finalmente rilevi, confronti, aggiorni e monitori i flussi e i comportamenti turistici e di spesa relativi ai vari prodotti turistici, segmenti di domanda e mercati di provenienza dei turisti ai fini della Marketing Intelligence, quale strumento di orientamento per le attività di promozione e comunicazione.

Un ONT che contribuisca in questo modo alla realizzazione degli obiettivi della statistica turistica, vale a dire tempestività, comparabilità e armonizzazione e accessibilità (definizione presa dal sito Enit). Al tempo stesso occorre un coordinamento e una regolazione dei molteplici Osservatori Turistici promossi dalle Regioni, dalle Organizzazioni Datoriali, dagli Istituti di Ricerca, da Associazioni e privati. Al FORUM degli Osservatori Turistici interverranno, dopo il saluto di Ugo Picarelli Fondatore e Direttore FareTurismo, Ignazio Abrignani Presidente Osservatorio Parlamentare del Turismo, Corrado Luca Bianca Coordinatore Nazionale Assoturismo, Michele Camisasca Direttore Generale Istat, Barbara Casillo Direttore Confindustria Alberghi, Alberto CortiResponsabile Settore Turismo Confcommercio, con le conclusioni di Barbara Casagrande Segretario Generale Ministero del Turismo. Parteciperanno i responsabili degli Osservatori Turistici delle Regioni, delle Organizzazioni Datoriali, dei Centri Studi, degli Istituti di ricerca e delle Società Scientifiche, che contribuiranno ai lavori anche con la redazione di un abstract, i cui contenuti saranno preziosi per il Segretariato Generale del Ministero del Turismo, presso il quale è incardinato l’Osservatorio Nazionale del Turismo.

Il Giubileo del 2025 – attesi 40 milioni di fedeli da tutto il mondo (in occasione dell’ultimo anno giubilare nel 2015 sono stati oltre 21 milioni i pellegrini a Roma) – può essere un’ottima occasione per far riavvicinare i giovani al turismo, il cui disinteresse è causato dal lavoro costante nei fine settimana e dalle buste paga non competitive rispetto a quelle dei coetanei in altre attività professionali, senza giorni liberi e con turni pesanti per così poca gratificazione e senza prospettiva di crescita. È questo il focus della Conferenza che si svolgerà venerdì 22 marzo dal titolo “Roma e il Giubileo 2025: opportunità di incontro tra i giovani e il lavoro nel turismo” alla quale interverranno, dopo i saluti di Ugo Picarelli Fondatore e Direttore FareTurismo e con la moderazione di Carla Parolari Delegato Regionale per il Lazio Re.Na.I.A. Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri: Mariano Angelucci Presidente Commissione Permanente Turismo Roma Capitale, Dario Nanni Presidente Commissione Speciale Giubileo 2025 Roma Capitale, Mario Luciano Crea Presidente Commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo Consiglio regionale del Lazio, Paolo Giuntarelli Direttore Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport Regione Lazio, Gianluca De Gaetano Direttore Federalberghi Roma, Lorenzo NenciniConsigliere Sezione Industria del Turismo e del Tempo libero Unindustria, Roberta Valenti Vice Presidente Vicaria EBTL Ente Bilaterale Turismo del Lazio, Sandra Tetti Presidente R.I.A.L. Rete degli Istituti Alberghieri del Lazio. Parteciperanno gli Istituti Tecnici per il Turismo e Professionali per i Servizi dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera, le Università, le Organizzazioni di Categoria e le Associazioni Professionali della regione Lazio.

PARTECIPANO CON UNO SPAZIO NEL SALONE ESPOSITIVO INFORMANDO SULLE OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI E SUI PERCORSI DA INTRAPRENDERE PER FORMARSI E LAVORARE NEL TURISMO:

Roma Capitale con l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda;

Regione Lazio con l’Assessorato Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità e con l’Assessorato Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito;

Unioncamere sostiene la progettazione, lo sviluppo e l’adozione di sistemi di identificazione, valutazione e certificazione delle competenze in specifici ambiti economici o per filiera, in collaborazione con le Reti di scuole e le associazioni di categoria, finalizzati al riconoscimento di terza parte delle conoscenze e delle abilità acquisite in contesti non formali. Infatti, grazie all’evoluzione del quadro legislativo (DM 277/2019, D.lvo 219/2016 che ha modificato la L. 580/93), il sistema camerale ha un ruolo importante per la realizzazione e diffusione di servizi e strumenti a supporto dei Percorsi delle Competenze Trasversali e l’Orientamento (Alternanza Scuola-Lavoro). Nel corso dell’edizione 2024 di FareTurismo si farà il punto sulla collaborazione conRe.Na.I.A. Rete Nazionale Istituti Alberghieri, Federalberghi e FIPE per lo sviluppo di un sistema di certificazione delle competenze dei giovani al termine dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO);

Intesa Sanpaolo presenterà Giovani e Lavoro, il programma in collaborazione con Generation Italy volto a formare giovani tra i 18 e i 29 anni senza occupazione e facilitarne l’accesso al mondo del lavoro. Il progetto ha l’obiettivo di far incontrare domanda e offerta di lavoro nei settori più richiesti ovvero Alberghiero e Ristorazione, Hi-Tech (Java, Salesforce e Cybersecurity), Industria meccanica di precisione (CNC), Vendite: ai giovani è offerta la formazione gratuita finalizzata allo sviluppo di competenze tecniche, attitudinali e comportamentali (soft skills); alle aziende la possibilità di incontrare per un colloquio i giovani, che hanno superato il percorso formativo. I corsi sono completamente gratuiti, nessuna competenza pregressa è richiesta né titoli di studio ma solo il superamento di un test online e un colloquio motivazionale. Dall’avvio nel 2019 circa 3.900 ragazzi e ragazze hanno preso parte a Giovani e Lavoro con il coinvolgimento di 2.400 imprese che hanno potuto così organizzare colloqui con i giovani formati (senza costi) nelle attività scelte. Il progetto rientra pienamente nell’impegno ESG di Intesa Sanpaolo a favore della crescita del Paese, un impegno che si declina con grande attenzione verso i giovani, il diritto all’istruzione, la formazione e l’accesso al mondo del lavoro;

Carraro LAB presenterà una serie di prodotti innovativi, già pronti per essere utilizzati sia nel mondo della scuola, del turismo e della cultura: in particolare, una gamma di piattaforme digitali e laboratori con tecnologie 4.0 per la formazione nel turismo, rivolti sia alle scuole secondarie di II Grado (Istituti Turistici e Alberghieri) sia agli ITS Academy. Le referenze dell’azienda bresciana nel Metaverso e nell’Intelligenza Artificiale per il turismo e la cultura sono state riconosciute dagli 11 premi internazionali ottenuti in questi ultimi anni e dall’invito della Commissione UE a presentare – unica azienda in Europa – progetti di Meta Tourism all’European Tourism Day 2023 a Bruxelles. Carraro LAB ha anche sviluppato progetti importanti nella promozione di destinazioni, come la piattaforma virtuale di Expo 2015, la APP “Roma Virtual History” presentata a New York da Steve Jobs e il metaverso turistico di Procida Capitale della Cultura 2022;

IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO PRESENTERÀ LA RIFORMA DELL’ISTRUZIONE TECNICO-PROFESSIONALE CON L’INTRODUZIONE DEL NUOVO MODELLO 4+2. La Direzione Generale per gli ordinamenti, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e Unioncamere mercoledì 20 marzo ore 15 saranno presenti nella Conferenza “Un patto con il mondo del lavoro per rinnovare i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento negli Istituti Alberghieri e Tecnici per il Turismo e per incrementare l’offerta degli ITS” con Gianluca Lombardo Dirigente Ufficio IV Ordinamenti dei percorsi dell’istruzione tecnica, dell’istruzione professionale, dell’istruzione tecnica superiore e della stessa DG per gli ordinamenti, Claudio Gagliardi Vice Segretario Generale Unioncamere. Porteranno il loro contributo anche Francesco Felici Direttore Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo Ministero del Turismo, Alessandro Mele Coordinatore Rete Fondazioni ITS Turismo e Segretario Generale ITS Iath Cernobbio, Luigi Valentini Presidente Re.Na.I.A. Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri, Barbara Casillo Direttore Generale Confindustria Alberghi, Alessandro D’Andrea Consigliere Nazionale “SOLIDUS – I professionisti dell’ospitalità italiana” e Presidente Onorario ADA Associazione Direttori Albergo. Presenteranno le case histories: Gualtiero Carraro CEO CarraroLAB, Luciana Michisanti Responsabile Turismo Scolastico e Percorsi Formativi Grimaldi Lines, Oscar Pasquali CEO Fondazione Generation Italy del “Programma Giovani e Lavoro” di Intesa Sanpaolo.