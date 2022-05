Empeeria protagonista del turismo esperienziale digitale in Sicilia

Empeeria è una giovane start up a forte vocazione digital che punta tutto sul turismo esperienziale in Sicilia. Da Catania dall’alto ai faraglioni di Acitrezza con vista sul Grand Hotel, dalla visita di Ortigia con la realtà virtuale e aumentata, alla ricerca dell’artigianato più originale o del modo per rivivere le atmosfere della Magna Grecia. Dalle foreste incantate di betulle dell’Etna, che sembrano monumenti pietrificati. Alle cantine di Linguaglossa, una valle dove tanti vignerons vorrebbero essere presenti. Dai mercati di pesce e ortaggi, dove contrattare e spopolare sono luoghi metafisici, alla cucina condivisa dove si preparano specialità a chilometro zero sotto la sapiente guida di uno chef che è anche maestro di shopping.

Solo alcuni brevi spunti delle attività che Empeeria sta sviluppando in Sicilia, in stretta sinergia con Welcome travel (Alpitour e Costa crociere) e con vari altri partner. Come si legge in una nota Empeeria è una Onlife Travel Agency che ha fatto dell’incoming in Sicilia il proprio core business. Utilizzando gli strumenti digitali oggi largamente diffusi e sviluppando ed applicando nuove tecnologie, l’azienda si è evoluta continuando a proporre ai propri clienti itinerari originali e

personalizzabili in base alle proprie esigenze, ma nel contempo divenendo il motore ed il protagonista dello sviluppo di un nuovo modello di distribuzione multicanale dei servizi turistici.

Questo modello è stato sviluppato a livello nazionale dal progetto Welcome to Italy, di cui Empeeria è Regional Manager per la Sicilia ed Experience coordinator per i servizi turistici su tutto il territorio nazionale.

“Il nostro primo obiettivo – raccontano da Empeeria – è stato quello di creare una piattaforma digitale in grado di raccogliere tutte le esperienze più suggestive della regione, per diventare un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza unica e indimenticabile in Sicilia, proponendoci sul mercato, peraltro, in maniera del tutto nuova ed innovativa.

Il successivo step è stato quello di innovare la piattaforma – grazie al CMS DXP – per cogliere i maggiori trend del turismo di oggi e di domani: extralberghiero, esperienziale, enogastronomico, realizzando, nel contempo, prodotti multimediali fruibili da casa e sul territorio.

Lo sviluppo del software, in grado di rivoluzionare la gestione e la proposizione dei servizi turistici,

diviene lo strumento principale con cui aggregare l’offerta di tutta Italia per distribuirla

contemporaneamente sul 95% dei canali globali”.

L’azione di Empeeria – si legge nei documenti strategici – si concretizza nel promuovere e coordinare, in collaborazione e con il supporto dei Regional Manager e dei Local Expert, la standardizzazione e industrializzazione dei processi di affiliazione e proposizione delle attività turistiche su tutto il territorio nazionale.

Determinando, peraltro, la creazione di nuovi filoni esperienziali tematici che andranno ad occupare nuovi segmenti di mercato: la multicanalità distributiva andrà arricchendosi, nel tempo, di sempre nuovi canali capaci di “parlare” ad uno specifico target di pubblico, rendendo trasversale un’offerta turistica ancora latente. Il primo esempio concreto di un filone esperienziale tematico creato e messo a sistema è quello di Cookinas, un innovativo modo di intendere l’attività di Home Restaurant.

Il progetto ha previsto lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie innovative e abilitanti per lo sviluppo di un portale con CMS web 3.0 (www.empeeria.it), di applicativi con tecnologia web-GL ed in prospettiva di una rivoluzionaria APP.

Le tecnologie offerte dal portale sono:

·Contenuti interattivi multimediali realizzati con fotosfere e videosfere.

·Gli applicativi per iOS e Android per la personalizzazione della fruizione delle esperienze turistiche.

·L’implementazione di dati ed informazioni in grado di accrescere ed innovare il mercato di riferimento dell’industria culturale (Realtà Aumentata).

·Lo sviluppo di un CMS DXP per web 3.0.

·Il Chat Bot.

·In prospettiva, la Blockchain per reviews e relazioni.

Tutto ciò per prepararsi a traghettare il turismo esperienziale nel Metaverso, prossimo passo.